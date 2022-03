Radio Bruno: il piano della Fiorentina per l’estate, tra Piatek e A. Alvarez…

Valutazioni in corso da parte della dirigenza viola

Durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno, lo studio ha fornito alcuni indizi su quella che risulta essere l'idea della Fiorentina per l'estate: il riscatto di Piatek è in bilico, e la ragione è che il club viola vorrebbe proseguire nella trattativa per Agustin Alvarez, sfumato in inverno per le elevate pretese del Penarol. La coppia con Cabral formerebbe un attacco molto giovane.