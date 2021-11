Commisso ce l’ha fatta: presente a Empoli, tra i cori dei tifosi

Il Presidente è tornato!

Ce l'ha fatta il Presidente Commisso ad arrivare in tempo per la sfida di questo pomeriggio. Nonostante i tempi strettissimi del suo arrivo, Rocco è arrivato da qualche decina di minuti nei pressi del Castellani e quindi potrà seguire da vicino i suoi ragazzi dopo la parentesi in America. Questo quanto raccolto dal nostro inviato allo stadio.