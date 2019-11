Come riporta Radio Bruno, per Federico Chiesa è arrivata la strigliata della Fiorentina. Emerge infatti che allo stato maggiore viola (presente in Sardegna con la squadra) non sia piaciuto infatti l’atteggiamento in campo del n° 25 durante la trasferta di Cagliari. Detto che tutta la squadra ha fallito completamente l’appuntamento in casa dei sardi, alla Fiorentina non sono andate giù le occhiate e le sbracciate di dissenso rivolte ai compagni nella disfatta di domenica, unite al rendimento in calo nelle ultime settimane del classe ’97. A fine gara la dirigenza viola si è presentata nello spogliatoio e ha fatto presente al calciatore un comportamento un po’ troppo indolente: niente di particolare, ma un rimprovero che non può essere di circostanza per quello che da tutti è ritenuto il miglior giocatore della rosa viola.