Radio Bruno: caos biglietti per la gara contro la Juventus, la curva rinuncia?

Problemi e malfunzionamenti sulla piattaforma di vendita online, si complica la trasferta di Torino per gli Ultras Viola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nelle ultime ore sono emersi importanti disguidi tecnici per i tifosi della Fiorentina che hanno provato ad acquistare il biglietto per la trasferta di Torino contro la Juventus. I supporters, che ovviamente hanno cercato di ottenere il tagliando nel settore ospiti, hanno dovuto fare i conti con procedure poco chiare, malfunzionamenti e tempistiche inutilmente lunghe (si parla di ore di attesa). Oltre al danno la beffa direbbe qualcuno, poiché per completare l'iter sembrerebbe persino necessario registrarsi al portale della Juventus. Fattori inspiegabili che sommati hanno fatto sorgere la possibilità di una rinuncia alla trasferta da parte del tifo organizzato in segno di protesta. Si attendono aggiornamenti sulla vicenda.