R. Galli: “Rocco valuterà criticamente, ma da qui a dire che se ne andrà…”

Redazione VN

Il giornalista Riccardo Galli, firma di mercato de La Nazione, è stato ospite in studio a Radio Bruno:

"Il progetto vincente per il nuovo Franchi non mi dispiace, va ad incastrarsi bene nell'area di Campo di Marte ed è asciutto. Fondo PIF? Le voci ci sono, ma non ci sono gli elementi concreti per dare loro seguito. Il silenzio della Fiorentina è lecito, aspettano di valutare il prodotto da clienti quali sono a tutti gli effetti. Ovviamente valuteranno con spirito critico, ma da qui ad avanzare scenari... Il tridente? Piatek non è dirompente ma la butta dentro, mentre Cabral ha bisogno di essere testato e aspettato senza pressioni ma non senza fretta. L'alternanza è bene che ci sia. ".