R. Galli: “La riserva di Vlahovic? Va fatto investimento anche su di essa”

Il punto della situazione sul profilo che manca alla Fiorentina

"La Fiorentina oggi ha voluto fare chiarezza su qualcosa che era entrato in una zona non dico grigia, perché nessuno ci era cascato, ma di interpretazione non elementare. Il mercato non è praticamente iniziato, ma la Fiorentina sta attaccando su un fronte che ha capito essere cruciale. Ikoné? Mi sembra sia un innesto di qualità, perfezionato con largo anticipo come successo con Nico Gonzalez. Credo che ci stropicceremo gli occhi molto presto. Sarebbe sbagliato non sfruttare le qualità di Vlahovic finché le si hanno a disposizione. Questa situazione tira in ballo mezza Europa, e la Fiorentina è di nuovo suo malgrado al centro di una questione complicatissima. Si sente la necessità, la voglia di parlarne. Kokorin? I tempi dovranno essere brevi, anche solo per il rendimento che non c'è. Una volta ceduto il russo, va valutato quale sia il profilo giusto. Serve una riserva, sì, ma questa riserva dovrebbe anche essere un'alternativa quanto meno credibile al serbo. Martinez del Porto per esempio è un giocatore sul quale può essere fatto un investimento anche in ottica futura".