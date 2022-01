R. Galli: “Amrabat? Frenata Tottenham c’è, ma si può chiudere anche lunedì”

Le situazioni aperte di casa Fiorentina, in particolare quelle relative ad Amrabat e Agustin Alvarez

Per parlare delle trattative di mercato di casa Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista de La Nazione, Riccardo Galli: "Agustin Alvarez? E' un'operazione con vista sul futuro, come accadde come Amrabat. Sia in entrata che in uscita ci sarà da monitorare tutto fino all'ultimo minuto, soprattutto per quanto riguarda Pulgar, Nastasic, Kokorin e proprio Amrabat. La frenata del Tottenham c'è, perché gli Spurs stanno cercando di portare avanti operazioni più complicate. La trattativa è ferma, quello che poteva accontentare tutte le parti è stato fatto ed è un'operazione che può chiudersi anche alle 18 di lunedì. Se gli inglesi dovessero tirarsi indietro invece la Fiorentina cercherà di salvaguardare un patrimonio che ha e su cui crede ancora".