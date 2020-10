Qui Udinese, le due corse di Nuytinck: la Fiorentina nel mirino ed il rinnovo

Dopo un inizio di stagione molto difficile caratterizzato da qualche problema fisico di troppo, Bram Nuytinck si appresta a tornare a disposizione di mister Gotti. L’olandese, stando al Messaggero Veneto, sarà convocato per la gara contro la Fiorentina. Nel frattempo la società starebbe pensando di rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2021. Si parla di un triennale per quella che ormai è diventata una colonna del reparto arretrato bianconero.