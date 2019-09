Qui Sampdoria: verso la Fiorentina, domani il ritiro a Coverciano. Ferrari salterà la sfida

Smaltita l’euforia per la prima vittoria stagionale, a scapito del Torino dell’ex blucerchiato Mazzarri, la Sampdoria si prepara alla difficile trasferta di Firenze. Non sarà della partita il difensore Ferrari, che lamenta un problema muscolare agli adduttori, contrattempo che ieri lo aveva costretto a uscire anzitempo cedendo il posto a Murillo. La squadra partirà domattina per Coverciano, dove nel pomeriggio nel centro tecnico federale svolgerà la rifinitura. Di Francesco e la società hanno deciso di anticipare i tempi di partenza per il capoluogo toscano. Lo riporta Primocanale.