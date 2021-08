Qui Roma, Mourinho lancia Abraham contro la Fiorentina? Intanto perde Smalling

Possibile partenza dalla panchina per il nuovo attaccante della Roma contro la Fiorentina

La Roma si coccola Tammy Abraham, il centravanti chiamato a sostituire Dzeko. Non è ancora chiaro - secondo La Gazzetta dello Sport - se il ragazzo scenderà in campo già domenica sera contro la Fiorentina nel debutto in Serie A. È probabile che il nuovo acquisto dei Friedkin parta dalla panchina per poi giocare uno spezzone a gara in corso.