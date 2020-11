Qui Parma: Brunetta torna a disposizione di Liverani. Out l’ex Laurini

Il Parma ha cominciato a preparare la partita con la Fiorentina in programma nel prossimo turno. L’ex Liverani ha ritrovato a disposizione Juan Brunetta ma dovrà fare a meno di Cornelius e di un altro ex come Vincent Laurini. Il report del club crociato:

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto test fisici seguiti da lavoro di forza e trasformazione. Juan Francisco Brunetta è tornato a disposizione. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. Terapie per Andreas Cornelius. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.