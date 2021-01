Qui Napoli: Gattuso recupera due titolari per la sfida contro la Fiorentina

Continua il lavoro del Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano la sfida di domani sera allo Stadio Maradona contro l’Empoli in Coppa Italia e anche quella della prossima domenica contro la Fiorentina in campionato. Due gare in cui Gattuso potrà contare su Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, i due azzurri rientrati in gruppo e disponibili già domani contro la squadra di serie B. A lavorare a parte, invece, ci hanno pensato Malcuit e Manolas: per i due azzurri terapie e lavoro personalizzato. Lo riporta il sito de Il Mattino.