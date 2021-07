Qui Moena, Gori e Cerofolini si aggregano al gruppo nel pomeriggio

I due giovani arrivano con tre giorni di ritardo ma sono pronti a mettersi agli ordini del Mister

Mentre la Fiorentina si allena agli ordini di Mister Vincenzo Italiano, due elementi rientranti dai prestiti sono attesi per il pomeriggio di oggi: si tratta di Michele Cerofolini e Gabriele Gori, rispettivamente portiere in prestito alla reggiana e attaccante in prestito al L.R. Vicenza nella scorsa stagione.