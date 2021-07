FOTO FV – Callejon e Biraghi out, tra contusioni e condizioni non ottimali

Ancora non è il momento di rientrare in campo per Callejon

Federico Targetti

Manca all'appello Josè Callejon: la Fiorentina ha ripreso le operazioni a Moena senza lo spagnolo, che due giorni fa ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una forte collisione col palo in occasione del gol segnato in amichevole. A quanto sembra, il dolore è ancora troppo forte per svolgere l'allenamento con i compagni.

Anche Biraghi non si allena in gruppo: come si vede nella foto del nostro inviato, il terzino si dirige negli spogliatoi dopo aver lavorato a parte.