Qui Lazio: Inzaghi recupera un centrocampista per la sfida contro la Fiorentina

Laziochannel.it fa il punto sull’allenamento dei prossimi avversari della Fiorentina. Seduta di scarico in palestra per i titolari di Marassi. In campo si sono visti i giocatori non impiegati contro il Genoa o entrati nella ripresa a eccezione di Luiz Felipe. Buone notizie per Inzaghi dal centrocampo: dopo 20 giorni di assenza è tornato Marco Parolo, che pare aver completamente superato il problema alla caviglia. L’ex Parma dovrebbe essere dunque disponibile per la sfida di mercoledì contro la Fiorentina, quando in mezzo al campo mancherà per squalifica Lucas Leiva. Al suo posto ballottaggio aperto tra Cataldi ed Escalante. Nella giornata di domani scatteranno le prove tattiche: dubbio in difesa tra Patric e Luiz Felipe, con Hoedt pronto a rientrare nelle rotazioni. Ancora ai box Correa, Fares e Lulic, che verrà valutato nelle prossime settimane. In avanti ballottaggio a 3: Caicedo, Muriqi e Pereira per un posto a supporto di Immobile.