Qui Inter, Inzaghi non recupera un top in difesa: rientra dopo la sosta

Simone Inzaghi dovrà a meno di un titolare contro la Fiorentina

Brutte notizie in casa Inter. Nonostante si vada verso il recupero di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi per la sfida contro la Fiorentina dovrà fare a meno di Stefan De Vrij. Il centrale olandese, infortunatosi nella sfida contro il Liverpool dello scorso mercoledì non sarà recuperato per la gara di sabato e quindi il suo rientro in campo slitta a dopo la sosta quando i nerazzurri sfideranno la Juventus. (Lo scrive Gazzetta dello Sport)