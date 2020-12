Qui Genoa: verso la Fiorentina, migliorano le condizioni di Criscito e Melegoni

E’ giunta qualche piccola buona notizia dall’infermeria nel corso della seconda seduta di allenamento del Genoa a Pegli, in vista della trasferta a Firenze di lunedì. Sono infatti giunti progressi sullo stato di salute di Criscito: il capitano ha svolto esercizi con i cambi di direzione con il pallone. Anche Melegoni ha dato segnali di miglioramento: il centrocampista ha svolto lavoro propedeutico e corse sul terreno. Sotto i riflettori anche i portieri: Paleari e Zima tra i pali sono stati “bombardati” da tiri in porta, mentre Perin ha svolto lavoro differenziato per Perin, invece Marchetti è stato sottoposto a terapie. Il resto della squadra ha svolto esercitazioni dapprima individuali, poi quelle collettive e tattiche. Gran finale con le partitelle a campo ridotto e allargato.