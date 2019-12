Qui centro sportivo: recuperato Pezzella e Montella torna all’antico. Un ballottaggio davanti

Novità dal centro sportivo viola dopo l’allenamento odierno. Secondo Radio Bruno, la Fiorentina domenica sera giocherà contro l’Inter tornando al 3-5-2. In difesa ci sarà Pezzella nel ruolo di titolare con Caceres e Milenkovic. A metà campo Badelj e Pulgar con Castrovilli in un ruolo ibrido, pronto a spingersi in avanti. Sugli esterni Lirola e Dalbert mentre in attacco è certo di una maglia Federico Chiesa. L’altra se la contendono Boateng e Vlahovic, per ora quest’ultimo è in vantaggio.