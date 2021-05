Qui Centro Sportivo, si rivede l’agente di Pezzella

Si rivede un volto noto al Centro Sportivo Davide Astori: durante l’allenamento di oggi si è presentato ai Campini Martin Guardadisegno, l’agente di German Pezzella. Il Capitano della Fiorentina, che ha chiuso anzitempo la sua...

