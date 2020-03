Radio Bruno fa il punto sulla probabile formazione della Fiorentina che domenica alle 18.00 giocherà in casa dell’Udinese. In attacco è ballottaggio fra Cutrone e Vlahovic: il primo, ad oggi, è in vantaggio. A metà campo invece Badelj dovrebbe agire nel ruolo di regista con Pulgar destinato alla panchina. Infine la fascia sinistra: lo squalificato Dalbert sarà sostituito da Igor.