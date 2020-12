Radio Bruno fa il punto sulla mattinata viola. I tamponi da cui è emersa la positività di Prandelli (LEGGI QUI) sono stati svolti nella giornata di ieri. Stamani la squadra ha fatto altri test per scongiurare il rischio di altri contagi. Mentre l’allenatore viola asintomatico è già in isolamento, l’allenamento di questa mattina è stato diretto dal suo vice Gabriele Pin. Quasi scontato che lunedì sera contro il Genoa dar lui ad andare in panchina.