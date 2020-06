Qui Centro Sportivo: Iachini aumenta i ritmi, Caceres torna ad allenarsi in gruppo

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto aggiornamento dal Centro Sportivo Davide Astori: La squadra prosegue l’allenamento nelle ore più “fredde” della giornata, con sedute mattutine. Iachini però sta aumentando sempre più i carichi e l’intensità degli allenamenti in vista dell’imminente ripresa. L’orario di lavoro è stato infatti prolungato rispetto alle sedute delle settimane precedenti. La notizia di giornata è che Martin Caceres è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrale sudamericano dopo una lunga sosta forzata torna finalmente ad allenarsi con i compagni, anche se ancora non partecipa al programma integrale della seduta.