Qui Bologna, Mihajlovic può sorridere. Recuperati 3 giocatori per domenica

Recuperi importanti per gli emiliani

Buone notizie per quanto riguarda la situazione indisponibili in casa Bologna. Come si apprende in una nota diffusa dal club rossoblù, la squadra si è allenata quest'oggi a Casteldebole. Alla seduta hanno partecipato in gruppo anche Bonifazi, Vignato e l'ex Fiorentina De Silvestri che ieri aveva svolto lavoro personalizzato. Ancora a parte, invece, Dominguez e Svanberg.