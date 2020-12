Qui Bologna: l’infermeria si svuota, quanti recuperi per la Fiorentina

Dopo Orsolini, Schouten e Dijks, alla ripresa del campionato, Mihajlovic potrà contare su Sansone, Skov Olsen e Hickey. Il laterale scozzese è risultato infatti negativo all’ultimo tampone e, dopo essere stato fermo causa positività al Covid-19, può rientrare in gruppo. Discorsi diversi per Skorupski, Mbaye e Santander, dove i tempi di recupero sono invece più lunghi. La buona notizia per Sinisa Mihajlovic – come riporta La Gazzetta dello Sport – è che l’infermeria rossoblù si sta svuotando, dando al tecnico serbo più alternative, soprattutto in vista di un tour de force di tre match in dieci giorni, contro Fiorentina, Udinese e Genoa.