Qui avversari, terapie per Godin: problemi al ginocchio. La nota del Cagliari

Tegola per Mazzarri: si ferma il centrale uruguaiano

Un’altra tappa di avvicinamento a Fiorentina-Cagliari: a due giorni dalla gara, in programma domenica allo stadio “Franchi” (ore 15), i rossoblù sono scesi in campo ad Asseminello. La seduta pomeridiana è iniziata con un’attivazione, accompagnata da delle esercitazioni tecniche. Focus tattico in funzione della partita; a chiudere lavori di rapidità e reattività. Così la società rossoblù sui propri canali ufficiali.