Qui Atalanta: domenica la Fiorentina, stasera la storia. Attesi 3.000 tifosi

“L’Atalanta incontra la storia”: questo il titolo scelto dal Corriere di Bergamo che dà spazio in prima pagina all’avventura europea dell’Atalanta, attesa quest’oggi dall’esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria, “Senza alibi” dice Gasperini alla vigilia che invita i suoi a giocare come hanno dimostrato di saper fare in questi anni. Attesi 3000 tifosi atalantini in terra croata. Domenica alle 18.00 allo stadio Tardini di Parma si giocherà Atalanta-Fiorentina.