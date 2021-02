Questa sera Violanews esordisce su Clubhouse. Le info

Clubhouse è il social del momento, tanto che secondo le agenzie specializzate è proprio il termine Clubhouse ad essere di gran lunga il più ricercato su google nel ultimi giorni. Non sta a noi spiegarvi di che si tratta, ma Violanews ha subito capito l’importanza di questo nuovissimo social riservato per ora ai possessori di device Apple tanto che abbiamo programmato per questa sera alle 21:30 un primo appuntamento con tutti i tifosi della Fiorentina che vorranno intervenire.

Oltre a diversi rappresentanti della nostra redazione con in testa il direttore Saverio Pestuggia, saranno presenti nella room (così si chiamano le varie audio-chat) anche molti personaggi famosi fra cui l’ex giocatore e l’ex dirigente viola Roberto Ripa e uno scatenatissimo Carletto Dj che farà da moderatore per cercare di portare avanti la serata fra amici tutti uniti dalla voglia di vedere migliorare la classifica della nostra Fiorentina.

Su Clubhouse tutti possono intervenire nel dibattito, ma il rispetto deve farla da padrone. Allora amici, vi è venuta voglia di capirne un po’ di più e magari di intervenire questa sera? Noi saremo nella room chiamata “Quattro chiacchiere sulla Fiorentina” e ovviamente vi aspettiamo.