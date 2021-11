Quarta, niente Milan dopo la sosta. Arriva la squalifica per l’argentino

Un problema in più per Italiano per la prossima gara

Redazione VN

Lucas Martinez Quarta salterà per squalifica la prossima partita della Fiorentina, in casa contro il Milan al rientro dopo la sosta. Il difensore argentino è infatti stato ammonito nel primo tempo della partita contro la Juventus, e siccome era diffidato scatterà il provvedimento disciplinare. Italiano dovrà rispolverare uno tra Nastasic e Igor contro i bianconeri.