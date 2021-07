Quarta e l’amore per il River: “Bello tornare, ci sarò sempre per il club”

Il difensore argentino manda messaggi d'amore al River Plate, club dal quale lo ha prelevato la Fiorentina un anno fa

Lucas Martinez Quarta non dimentica il lungo trascorso con la maglia del River Plate. Il difensore argentino è in patria, in vacanza dopo la conquista della Coppa America, e ne ha approfittato per passare dal campo d'allenamento dei Millonarios. Queste le sue parole raccolte dal canale del club: