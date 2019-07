Quanto amore per la Fiorentina: abbonamenti a quota 13mila

Nonostante l’assenza di acquisti, è alta la fiducia nei confronti della nuova Fiorentina americana. E – come comunica il club viola – sono già 13.000 i tifosi viola che hanno acquistato il tagliando d’accesso per assistere a 20 partite (19 di campionato + 1 di Coppa Italia) nella prossima stagione. Per il 31 luglio (dopo domani) è fissata la scadenza per il rinnovo dei vecchi abbonati mentre nelle giornate dell’1 e 2 agosto sarà possibile, eventualmente, modificare il posto all’interno del proprio settore. Dal 5 Agosto parte la vendita libera e sarà possibile acquistare il titolo d’accesso presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli.