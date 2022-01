Quanti premi per Cabral: intanto si presenta così

Il nuovo attaccante della Fiorentina mostra suoi propri social i premi personali vinti in questa stagione

Come preannunciato, sarà Arthur Cabral il nuovo attaccante della Fiorentina. Il brasiliano è atterrato a Firenze da poche ore e domani sosterrà le visite mediche. Intanto però, sul proprio profilo social, Cabral ha mostrato i premi ricevuti in questo 2021. Infatti, il futuro attaccante viola, è stato nominato miglior giocatore del campionato Svizzero del 2021. Inoltre, premiato dal sindacato dei giocatori, è stato eletto come miglior attaccante e giocatore dell'anno. Che dire, un bel biglietto da visita per i tifosi viola. Ecco la foto: