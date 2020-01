Che Beppe Iachini stia incidendo in maniera positiva sulla Fiorentina lo dicono i risultati. Tre vittorie e un pareggio in quattro partite, sei gol fatti e due subiti. Squadra e ambiente rigenerati dall’allenatore marchigiano, che con personalità e tattica sta riportando sulla retta via un gruppo che pareva essersi smarrito nella selva oscura della zona retrocessione. Come ci sta riuscendo? Alcuni dati possono aiutarci.

Prendendo in analisi le tre gare di campionato, in tema di passaggi riusciti, passaggi chiave e chilometri percorsi la Fiorentina sta progredendo partita dopo partita, mostrando un’identità sempre più definita. Partiamo dalla sfida con il Bologna: 140 passaggi riusciti (peggior squadra della giornata di A), 1 passaggio chiave (idem) e 105.618 chilometri percorsi (17ª). Nel confronto con la Spal: 303 passaggi riusciti (17ª), 5 passaggi chiave (2ª) e 108.002 chilometri percorsi (15ª). Infine, la gara di Napoli: 213 passaggi riusciti (ultima), 3 passaggi chiave (11ª) e 117.046 chilometri percorsi (4ª).

Cosa si può notare? In primis il netto miglioramento tra le partite contro Bologna e Spal sotto tutti i fronti, per poi contro il Napoli salire in tema di chilometri percorsi e attestarsi in perfetta media matematica su passaggi riusciti e passaggi chiave. Ma, soprattutto, che a fronte di numeri negativi sul piano statistico, la Fiorentina in campo ha fatto quasi en plein, seguendo alla lettera le richieste risultatiste del suo allenatore.

Ulteriori riprove si avranno nei prossimi impegni: Genoa, Inter in Coppa Italia, Juventus e Atalanta saranno test probanti sotto ogni aspetto. Ma, piano piano, rispetto alla squadra piatta e senza mordente dell’ultimo Montella, la Fiorentina del Beppeball inizia a dare segnali confortanti e di buon auspicio per il prosieguo del campionato.