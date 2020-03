Quando intervistammo Gianni Mura: “B. Valero pazzesco, lo vorrei al Fantacalcio”

E’ scomparso questa mattina a 74 anni Gianni Mura, storico giornalista di Repubblica. Quattro anni fa lo intervistammo al Palavalenti di Firenze in occasione del Walking Football:

Essere tra le prime quattro-cinque del campionato e giocare un calcio piacevole non succede tutti i giorni.

Le coppe? L’eliminazione grave è stata quella dalla Coppa Italia per mano del Carpi, non ci sta. Col Tottenham, invece, ci può stare.

Mi hanno stupito Paulo Sousa e Kalinic per il girone d’andata disputato, ma c’è un giocatore non nuovo che, se giocassi al Fantacalcio, vorrei sempre con me: Borja Valero, è la spina dorsale della squadra, fa un lavoro pazzesco.