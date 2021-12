I campioni del mercato di gennaio: in classifica presenti 2 ex viola

Aspettando di vedere all'opera Ikonè. Ecco i 2 ex viola all'interno dei 10 migliori acquisti di gennaio in Serie A: Rossi e Salah

Calciomercato.com ha raccolto i 10 migliori acquisti nel mercato di gennaio in Serie A. Sottolineando come quei colpi hanno cambiato le sorti di determinate squadre nel nostro campionato. Tra i giocatori selezionati ci sono anche 2 ex viola: Giuseppe Rossi e Mohamed Salah .

Il primo, si parla della stagione 2006/2007, arriva in prestito al parma dal Manchester United. Grazie ai suoi 9 gol e 4 assist in 19 presenze riuscì a salvare il parma di Pioli, poi sostituito da Ranieri. Il secondo invece be, lo conosciamo tutti. Arrivato a Firenze nella stagione 2014/2015, lascia tutto il popolo viola a bocca aperta con la sua tecnica e il suo talento. Sono 9 i gol in 26 presenze e la Serie A accolse uno dei giocatori più forti del mondo del calcio. Speriamo che questo gennaio regali alla Fiorentina un altro acquisto di quel calibro, intanto però Ikonè è già arrivato. Chissà…