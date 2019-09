FIRENZE – Finalmente è arrivata la prima vittoria, meritata anche prima del match con la Sampdoria, parlo di questo nuovo anno dove la Fiorentina pur restando ancora perfettibile sta dimostrando di avere anche un’anima. Certo immenso merito va riconosciuto a quel campione senza età che è Frank Ribery. Uno che passeggia sugli anni che ha, uno che insegna calcio senza lesinare consigli, uno che sa prendersi sulle spalle tutte le responsabilità. Fantastica leggenda. Ma io questa volta voglio parlare di un altro campione, certo ancora in fase di maturazione, giovane e inesperto, senza la storia del suo compagno amico francese, voglio parlare di Federico Chiesa. Qualche tempo fa ho scritto che bisognava difenderlo e avevo ragione. Con rabbia e amarezza ripenso a quelli che dubitavano del suo affetto per la maglia, che lo vedevano inesorabilmente deluso con dentro solo la voglia di andarsene da Firenze. Non lo conoscevano, per niente.

Magari continueranno a ignorare che Federico per mesi ha giocato con la pubalgia, che non è mai mancato a un allenamento, che pur sbagliando qualche gara ha sempre dato tutto. Certo che può migliorare, crescere, ascoltando magari le lezioni di professor Ribery, ma sulla sua professionalità, sul suo amore della maglia, non confondetevi. Federico è un ragazzo fantastico e un campione in continua crescita. Commisso ha fatto un regalo a Firenze trattenendolo, anch’io ho avuto dei dubbi, pensando che cedendolo potevano arrivare milioni di euro per il mercato che era in corso, ma sbagliavo, perchè non avrei visto la coppia Chiesa-Ribery, qualcosa che vale gli oltre trentatremila spettatori di mercoledì sera.

L’editoriale di Alessandro Rialti per Violanews.com: oggi il tema è Federico Chiesa