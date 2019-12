Purple Rain – “Adesso tutto su Chiesa: va recuperato, poi porterà in alto la Fiorentina”

FIRENZE – Uno più uno fa sempre due. Su questo non ci sono discussioni. In 24 ore sono arrivate due conferme fondamentali. La prima, dichiarazioni di Montella a fine gara: «Sono sicuro che Chiesa ci condurrà al rilancio in campionato…». Oggi ha parlato il presidente Commisso: «L’incontro con Enrico Chiesa è andato assai bene». Sono dichiarazioni, segnali, ipotesi, sensazioni, ma qualcosa, di buono, si sta muovendo. Non sappiamo cosa succederà davvero del futuro di Federico, tutto è possibile. Che possa partire una trattativa per il suo contratto, oppure che tutto si possa bloccare, ma una cosa è certa: giustamente tutti si stanno battendo per riportare la situazione a quote più normali. Personalmente credo che sia di rara stupidità accentuare le distanze, alimentare possibili polemiche, specialmente adesso che la Fiorentina mostra di aver capito di aver assoluto bisogno del proprio giocatore e che lo stesso Chiesa si sta rendendo conto di aver assoluto bisogno della sua società. Per nessuno può

essere utile gettare benzina sull’eventuale fuoco. Bisogna invece cavalcare questo avvicinamento. Sperare che decolli, che tutto questo possa proteggere Federico per consegnarlo prima possibile a Montella. La Coppa va avanti ma la classifica rimane complicata e la Fiorentina con Chiesa in testa, come ha confermato lo stesso Montella, può davvero riavvicinarsi a zone meno preoccupanti. Spero, anzi sono sicuro, che Firenze questo farà: recuperare il miglior Chiesa possibile per chiedergli di guidare, magari con Ribery, una rinascita.