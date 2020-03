Pupo: “Conobbi Commisso negli anni ’70. Si è fatto strada con la legalità, non come altri italiani”

Intervenuto a Radio Bruno, Enzo Ghinazzi in arte Pupo ha parlato anche di Fiorentina: “Avere la canzone ‘Firenze Santa Maria Novella’ a fine partita? E’ un dei più bei regali che i tifosi viola mi hanno fatto. Andando avanti con gli anni si diventa più sensibili, per me è sempre commovente sentirla. La raccolta fondi della Fiorentina? Nelle difficoltà siamo un esempio, siamo gente che nel momento del bisogno si dà da fare. Adoro Rocco Commisso che ho conosciuto tanti anni fa in America, mai mi sarei aspettato che diventasse presidente viola. Era un imprenditore che si faceva strada nella New York degli anni ’70 in maniera corretta, mentre altri italiani ci sono riusciti tramite l’illegalità. Ho suonato nel suo club nel ’78, era uno pieno di entusiasmo come lo è oggi”.