Pulgar, tra la sua voglia di restare ed i dubbi della Fiorentina

La Fiorentina del futuro sarà competitiva per un posto europeo, così vuole Commisso, e in questa direzione stanno lavorando gli uomini mercato viola, intenti a guardare già al futuro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, un giocatore sul quale si stanno facendo valutazioni per il futuro è Erik Pulgar. Il centrocampista cileno è arrivato in estate dal Bologna, con il compito di essere il regista di questa squadra, compito nel quale è riuscito ad intermittenza, vista la poco proficua condivisione del ruolo con Badelj. In ottica futura, il centrocampo della Fiorentina ha alcune ottime pedine, a partire dall’insostituibile Castrovilli, il neo arrivato Duncan e l’investimento per il futuro Amrabat. Pulgar, però, fa sapere di voler rimanere alla Fiorentina, visto anche un lungo contratto, pronto a giocarsi le sue carte in mezzo al campo.