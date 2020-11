Erick Pulgar ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match di Parma:

Con Amrabat ho un bel rapporto, come giocatori tatticamente siamo simili. Sia io che lui cerchiamo e vogliamo tanto la palla, capita spesso di fare lo stesso movimento in settimana. In allenamento cerchiamo di limare questo aspetto, faremo bene.