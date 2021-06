Pubblicato il bando per il nuovo Franchi: tempi e costi del progetto

È stato finalmente pubblicato il bando di progettazione per riqualificare Campo di Marte e lo stadio Franchi, dell'Ing. Nervi

Il/La Comune di Firenze bandisce un concorso internazionale di progettazione per Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord (Ambito A) e dello stadio di P.L. Nervi (Ambito B) di Firenze, situato in , con procedura aperta, il cui oggetto è l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il concorso, aperto agli Architetti e agli Ingegneri, è articolato in due gradi in forma anonima. Per garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione le procedure del concorso e il rapporto fra Ente banditore e concorrente avverranno esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.stadionervifirenze.concorrimi.it.