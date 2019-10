Pruzzo: “Ribery mi ha sorpreso, si vede che si è allenato su qualche spiaggia francese”

Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com del presente viola e di Franck Ribery:

Mi ha sorpreso Ribery nella Fiorentina, non solo per le sue qualità che conosciamo ma per la tenuta nell’arco della gara. Si vede che si è allenato su qualche spiaggia francese e va più forte di tutti. Chiesa ha avuto benefici da lui, mi sembra ora anche più sereno. Ora vedremo se nelle gare bloccate non avere un riferimento davanti potrà essere un problema. Adesso comunque la Fiorentina credo sia la più in forma del campionato