Pruzzo: “La chiave contro il Milan sono le mezzali: vorrei rivedere Fio-Inter”

L'ex attaccante si augura di rivedere l'intensità mostrata dalla Fiorentina contro i nerazzurri

"Contro le grandi, l'importante è creare delle situazioni, proporre qualcosa. Adesso basta pensare a chi non c'è. Ala Fiorentina chiedo spregiudicatezza, fare gol e se possibile metterne insieme uno in più rispetto al Milan. Sugli esterni mi sembra ci siano davvero poche alternative. Sarà fondamentale l'apporto delle mezzali, Castrovilli e Bonaventura. Per me almeno uno dei due deve giocare sempre. Il Milan ha una grande difesa, servono più soluzioni per metterla in difficoltà. Per giocare alla pari con queste squadre serve qualcosa in più dal mercato. Per Saponara è una bella occasione, mi sembra che sia ancora nelle condizioni di esprimersi al meglio".