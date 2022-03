Pruzzo: “Io me la giocherei con Sottil. Piatek non è ideale, ma sa fare gol”

Si avvicina la gara con l'Inter, e c'è chi ha le idee chiare su chi debba essere l'esterno opposto a Gonzalez

"Il pareggio? Non servirebbe a nulla. I viola sono tra chi ha pareggiato di meno, l'Inter non se lo può permettere. Io la leggerei più come una partita tipo quella con l'Atalanta con il Leverkusen (0-1 per i bergamaschi, ndr). La Vera forza di una squadra sta nel cambiare atteggiamento nel corso della partita. Gonzalez? Credo che sia generoso al punto da perdere a volte lucidità: dovrebbe risparmiare energie, ma non possiamo chiedergli di snaturarsi. Possiamo chiedergli un po' di gol, questo sì. Il centravanti serve, Piatek non è il tipo ideale ma in area non ne perdona una. Ho l'impressione che l'Inter possa soffrire molto le accelerazioni di Sottil, io me la giocherei in quel modo. Alla difesa nerazzurra manca pure De Vrij, e vedendo l'ultimo Ranocchia..."