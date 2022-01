Pruzzo: “Ikoné va fatto giocare. Piatek? Sa fare poche cose, ma una è il gol”

L'opinione sui due nuovi acquisti e non solo da parte dell'ex attaccante

"Credo che la Fiorentina debba sognare in grande, senza far calare il livello dell'attenzione. E' stata una settimana lunga, con una brutta prestazione e un exploit, adesso è la prova del nove. Il Genoa? Se in sei mesi cambi tre allenatori o i tre allenatori non ci capiscono nulla o che c'è qualcosa da sistemare altrove. Anche la Sampdoria non se la passa benissimo, la Lanterna non è luminosa. Ikoné in panchina? Io ritengo che sia un ottimo giocatore, e a vederlo nei suoi ingressi in campo mi sembra anche che abbia una buona condizione fisica. Tenuto conto delle qualità che ha, io lo farei giocare. Vlahovic? E' un professionista in tutto e per tutto, lo ha dimostrato sul campo e il suo unico momento di tentennamento è stato il rigore lasciato a Biraghi contro il Cagliari. Non me ne priverei mai prima del tempo. Piatek è un calciatore che sa fare poche cose, ma tra queste poche c'è il gol, e tanto basta se fai l'attaccante. Gonzalez? Io ho un debole per lui, ha grinta e vuole spaccare tutto, questo un po' è anche un limite. L'ultima giocata a volte è imprecisa, ma nel complesso ci sono cose che mi fanno essere ottimista. A Napoli è stato importante, può migliorare ancora".