Pruzzo: “Gonzalez non lo sposterei mai al centro, troppo forte da esterno”

L'opinione sull'argentino, che rischia di non partire titolare contro l'Atalanta

"Il modello Atalanta? Va seguito, ma copiarlo è impossibile. Questo non vuol dire che non ci si possa avvicinare. Hanno puntato forte su un allenatore difendendolo in qualsiasi situazione, e gli hanno fornito i giusti calciatori. Italiano fa bene a guardare all'Atalanta. Vice Vlahovic? Magari ci hanno provato a prendere un attaccante, ma adesso è giusto provare a rinfrancare il morale di Kokorin che è l'alternativa in rosa. Io Nico Gonzalez dal suo ruolo di ala non lo sposterei mai. Amrabat? O trova una collocazione o si svaluta: io credo che sia opportuno mettersi al lavoro per il bene di tutti. L'Atalanta? Rimane una squadra forte, anche con le assenze. Credo che la Fiorentina debba stare molto attenta, ma che sia davanti a un crocevia importante".