Pruzzo: “Fiorentina favorita, lo si accetti. Non manca molto al pieno regime”

Il doppio ex di Genoa e Fiorentina Roberto Pruzzo ha giocato in anticipo la partita ai microfoni di Lady Radio:

"Credo che l'ottimismo sia giustificato, bisogna avere la forza di reggere il ruolo di favorita. La Fiorentina mi sembra molto più avanti rispetto al Genoa. Non è una gara da sottovalutare, Marassi è sempre stato un campo ostico, ma il momento è propizio e davanti la vena realizzativa viola è ottima. L'anno scorso abbiamo imparato che il basso livello provoca risultati incredibili. Quello che è riuscito a fare il Cagliari è irripetibile, quest'anno per salvarsi si deve costruire piano piano. Dei rossoblu mi piace Cambiaso e apprezzo anche Kallon: devono crescere ma sono interessanti. Poi c'è l'esperienza di Destro e di Sirigu, ma credo che andando ad analizzare il momento il pronostico debba andare verso i viola. Quando vedremo la Fiorentina a pieno regime? Anche meno di 10-15 gare. Moltissimi dei giocatori già si conoscevano l'anno scorso. Penso basti un paio di mesi. Italiano? Il lavoro paga sempre, per arrivare al top c'è tempo. L'importante è che la squadra ci creda, e qui mi sembra che ci siamo. In difesa Igor si è comportato bene. Quando si usa un blocco a quattro, sono dell'idea che meno cambi si fanno, meglio è. Credo che la coppia centrale debba essere sempre la stessa. Centrocampo? Io farei giocare Bonaventura, Torreira e Castrovilli".