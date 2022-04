Pruzzo: “Che peccato Torreira: quando viene meno l’attaccante è un problema”

Una battuta per non piangere dell'ennesima defezione in questo finale di stagione

Redazione VN

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio:

"Si poteva tenere un'interpretazione diversa, più guardinga. Ma è anche vero che il DNA della Fiorentina è quello di provare a vincere sempre, ed è stato rispettato. La sliding door è stata il salvataggio involontario di Cabral. L'autorete a tempo scaduto dell'andata ha pesato troppo, la Juve sa benissimo cone difendersi. Portiere? Io lo penso da sempre, c'è un titolare e una riserva. Terracciano dava garanzie, fare un cambio del genere in un momento così delicato era rischioso. Ikoné a centrocampo? Aveva pure un senso, ma la partita ha preso rapidamente una direzione diversa. L'infortunio di Torreira è un peccato, quando ti vengono meno gli attaccanti diventa un problema (sarcastico, ndr: Torreira è l'attuale capocannoniere viola)... Ora a Salerno serve un atteggiamento diverso, sarà una gara complicata dal momento di forma degli avversari".