Pruzzo: “Alla Roma è bastato poco, la Fiorentina si è suicidata da sola”

Doppio ex di Fiorentina e Roma, Roberto Pruzzo a Radio Radio ha parlato della sconfitta viola al Franchi:

Ieri partita complicata per la Roma. Molti giocatori stavano sotto tono, forse vanno in difficoltà giocando ogni tre giorni. Mkhitaryan maluccio, Mayoral solo presenza. Pellegrini bene, ma nessuno da 7. Vittoria però importante, tre punti pesantissimi per la rincorsa al quarto posto. E’ bastato poco perché la Fiorentina si è suicidata da sola.