Pruzzo: “A Torino gara tatticamente complicata. E occhio all’arbitro”

L'ex centravanti viola parla in vista del ritorno di Coppa Italia

"Coppa Italia? Sarà una partita molto difficile, tatticamente complicata perché la Juventus lascerà il pallino del gioco alla Fiorentina per ripartire in contropiede. Anche l'arbitro sarà un fattore, molti fischietti non sono in grado di gestire partite calde come si annuncia questa. La Juventus deve andare in finale per salvare la stagione, a differenza della Fiorentina".