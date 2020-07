Pruzzo: “A Firenze sono avvelenati per l’arbitraggio, dicono che a Roma non si può vincere”

Ex giocatore di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo è intervenuto sull’emittente romana Radio Radio:

A Firenze sono avvelenati per l’arbitro di ieri sera, dicono che a Roma non si può vincere perché all’Olimpico avevano già subito ingiustizie contro la Lazio. La Roma, però, le ultime sei partite le poteva vincere tutte perché anche contro l’Inter ha giocato meglio, quindi è inutile che gli altri protestino. Credo che in questo momento i giallorossi siano messi bene.